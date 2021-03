Woonkwartier wil nieuwe woningen bouwen in Dinteloord, maar waar?

Ook Ruud van den Boom, directeur van Woonkwartier, ziet dat er veel vraag is naar sociale huurwoningen. Zijn woningcorporatie heeft 9500 woningen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen, en wil in al die gemeentes uitbreiden. ,,In Dinteloord willen we graag meer woningen realiseren. We hebben met de gemeente gesproken en gezegd: mochten er mogelijkheden zijn, laat het ons dan weten.”



Of dat appartementen zullen zijn speciaal voor nestverlaters, zoals de Volkspartij en de PvdA wensen, kan Van den Boom nog niet zeggen. ,,Het wordt nieuwbouw, maar welke soort en hoeveel precies, daar hebben we het nog niet over. Eerst moet er plek zijn.”