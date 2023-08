Woonhof aan Dumontsdreef loopt vertraging op: Bergen op Zoom heeft te weinig ambtenaren om met plan aan de slag te gaan

MOC in Bergen op Zoom bedankt beheerder gemeente met een taart voor groene velden

BERGEN OP ZOOM - Mark van Tilburg, beheerder van de sportaccommodaties in de gemeente, werd maandag verrast met een slagroomtaart van voetbalvereniging MOC’17 in Bergen op Zoom. ,,Vorig jaar klaagden we over de slechte staat van onze velden, nu willen we een compliment uitdelen", aldus Gerry Leenders, verenigingsmanager.