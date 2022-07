Woningen ontruimd na uitslaande brand in Bergen op Zoom, bewoners ‘voelden flat trillen’

UpdateBERGEN OP ZOOM - Na een explosie in een flatgebouw in Bergen op Zoom woedde dinsdagmiddag een uitslaande brand. De brand werd voor het eerst gemeld rond 14.20 uur, al snel schaalde de brandweer op. De Veiligheidsregio meldt dat de brandweer woningen aan het ontruimen is.

De bewoners van het appartement waar de brand uitbrak, aan de Groeshof, hadden voor de ontploffing de woning al verlaten. Niemand is gewond geraakt, zeggen omwonenden. Enkele oudere bewoners van het gebouw worden onderzocht in de ambulance.

Om communicatie voor de hulpdiensten te bevorderen, is de GRIP 1-situatie afgekondigd. De brand brak volgens de Veiligheidsregio uit op de vierde verdieping. Zo'n halfuur later werd het sein brand meester gegeven.

De Groeshof ligt in de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom. Mede vanwege de hitte van dinsdag rukt de brandweer direct groots uit. Er kwamen meerdere brandweervoertuigen, zes politiewagens en ambulances ter plaatse. De brandweer is nog bezig met het ventileren van woningen. Er is geen instortingsgevaar.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm De brandweer was er dinsdag snel bij toen er brand uitbrak in Bergen op Zoom. © Christian Traets - Eye4images

Gasfles

Hoe het mis kon gaan is niet geheel duidelijk. Mogelijk is er een gasfles ontploft. Volgens bewoners was er rond 14.15 uur een ontploffing te horen aan de balkonzijde. Daarbij was vuur en rook te zien. Nihad Zecevic, één van de bewoners, ‘voelde de flat trillen’.

Bewoners Tom Blockx en David van Homoet stonden op het balkon toen er brand uitbrak in een van de appartementen op de vierde verdieping. ,,Het begon met veel rook, gevolgd door enorme vlammen”, zegt Homoet. ,,Niet veel later hoorden we een enorme knal. Dat was vermoedelijk de gasfles van de barbecue.”

De glasscherven liggen tot aan de Bunthof, illustreert Tom Blockx de explosie. ,,Dan weet je wel hoe heftig het was.” De Bunthof is de flat tegenover de Groeshof, staat op zo’n 100 meter afstand.

Water en ijsjes

De parkeerplaats aan het Groeshof is afgesloten met linten, veel bewoners uit de flat en wijk kijken van achter die linten toe hoe de hulpdiensten te werk gaan. De bewoners van het ontruimde deel van de flat krijgen onderdak in sporthal Gageldonk, 500 meter verderop aan de Gagelboslaan. Omwonenden delen flesjes water en ijsjes uit aan de mensen die op de parkeerplaats zijn achtergebleven.

Volledig scherm Brand in een groot flatgebouw in Bergen op Zoom. © Redactie Zuid

Volledig scherm De brandweer was er dinsdag snel bij toen er brand uitbrak in Bergen op Zoom. © Christian Traets - Eye4images

Volledig scherm De brandweer was er dinsdag snel bij toen er brand uitbrak in Bergen op Zoom. © Christian Traets - Eye4images

Volledig scherm Brand Bergen op Zoom. © Timo van de Kasteele

Volledig scherm Brand Bergen op Zoom. © Timo van de Kasteele