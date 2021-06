Woning in Steenbergen gesloten na vondst hennepkwekerij

Jazz in je achtertuin, JazzBoZ komt thuis: ‘Dit past bij wat we willen’

28 mei BERGEN OP ZOOM - Corona dwingt JazzBoZ, een van de grootste evenementen in de stad, tot een andere aanpak. Maar die geeft toch veel voldoening. Jazz komt naar Bergen op Zoom toe, want musici gaan komende dagen de wijken in, gaan ook naar zorginstellingen. ,,Dit houden we zeker vast in de toekomst.”