Woning in Putte moet een maand dicht na vondst hennepkwekerij: ‘Loop uit drugspand halen’

PUTTE - Een woning aan de Schaepmanstraat in Putte, op een steenworp van de Belgische grens, is per donderdag 18 november gesloten na de vondst van een hennepkwekerij. Het pand blijft één maand dicht.

Agenten van politieteam Zeeland-West-Brabant troffen onlangs de nog in werking zijnde hennepkwekerij aan in het Putse woonhuis, evenals een honderdtal wietplanten. Het openbaar ministerie bepaalt wat er strafrechtelijk gebeurt, maar voor de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen was de vondst aanleiding om de woning te laten sluiten. Daarbij is een poster opgehangen met de reden van de sluiting.

Via het Damoclesbeleid is de burgemeester bevoegd om een pand te laten sluiten. Dat deed Adriaansen ook al in maart van dit jaar toen in een woning aan de Stenenhoef te Ossendrecht een hennepkwekerij werd aangetroffen. Daar ging de deur voor twee maanden dicht.

Bekendheid als drugspand wegnemen

Het doel is om de handel op zo'n locatie definitief te doorbreken en de rust in de buurt te laten terugkeren. ,,Waarschuwen doen we niet meer. Door sluiting halen we de loop uit zo'n pand en nemen de bekendheid ervan als drugadres weg”, lichtte Adriaansen destijds toe. In Ossendrecht betrof toen het eerste ontdekte drugspand in de gemeente Woensdrecht in 2021.

In de rest van het politiedistrict geldt hetzelfde beleid, zodat het voor criminelen niet interessanter is om in Bergen op Zoom, Steenbergen, Roosendaal of Tholen hun handel voort te zetten. Adriaansen herhaalt zijn oproep aan inwoners om in de strijd tegen de criminaliteit en overlast door drugshandel verdachte zaken te blijven melden, eventueel via meldmisdaadanoniem.nl.