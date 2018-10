Wonen op een kamp in West-Brabant? De wachtlijst is lang

Oosterhout telt 25 standplaatsen. De wachtlijst? 17 mensen. Moerdijk telt 36 woonwagens, de wachtlijst 14 mensen. Roosendaal heeft 86 standplaatsen en 43 mensen op de wachtlijst. Deze mensen verblijven noodgedwongen in een huurhuis, bij familie óf in een caravan - wat overigens illegaal is. Ondertussen staan ze op een wachtlijst, maar de vraag is of dat nut heeft. Verloop is er amper. Zo mag de woonwagengemeenschap in Geertruidenberg zelf bepalen wie op de vrijgekomen plek komt. ,,In eerste instantie komen alleen kinderen vanaf 18 jaar van zittende huurders in aanmerking", vertelt de gemeentewoordvoerder.