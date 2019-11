Wonen of werken in België? GrensInfoPunt adviseert West-Brabanders met rijkssteun

,,Het grensverkeer tussen Brabant en België is enorm”, weet adviseur Hans Verdult van het GIP Brabantse Wal. ,,Maandelijks krijgen we tientallen vragen van inwoners uit de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Het merendeel gaat over pensioenopbouw en belastingaangifte in twee landen. We werken ook nauw samen met het GIP in het Belgische Kapellen.”