Wonen met de Peperbus als buurman: hier in Bergen op Zoom kan het

UIT (IN) DE REGIO Tips voor een uitje in de regio Bergen op Zoom, Steenber­gen en Woensd­recht: Jaarmarkt Woensd­recht, jeugdkam­pen, wandelen

Wat is er allemaal te doen in de buurt? In de onlinerubriek ‘Uit (in) de regio’ vind je een overzicht van nieuwtjes en tips om erop uit te trekken.