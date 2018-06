Wolfrock Steenbergen: zeven bands in zes uur tijd

Zo duurt het festival dit jaar langer (tot 1 uur 's nachts) en staan er in zes uur tijd maar liefst zeven bands op het podium op de Markt in Steenbergen. Leon Quintus: ,,Ieder jaar zit er groei in. We willen eigenlijk bij elke editie verdubbelen. We hebben nu alweer plannen voor de volgende keer.''

Maar eerst moet het 30 juni worden. Wolfrock is drie jaar geleden ontstaan na onenigheid tussen de band SU-85 en Vospop in Nieuw-Vossemeer. Ze zouden eigenlijk optreden, maar dat ging niet door. Omdat de mannen van de band toch wilden spelen die avond, bedachten ze Wolfrock. ,,We hebben dat in anderhalve maand opgezet'', lacht Michel Timmerman. ,,Ik zeg niet dat je dat moet willen, maar het kan wel.'' Inmiddels bestaat de band niet meer, maar realiseerden de mannen zich dat ze het organiseren van zo'n festival wel erg leuk vonden. En doen ze daar ook wat langer over dan anderhalve maand.

Promotie

Dat bleek onlangs wel tijdens Steenbergen Live! waar Wolfrock een eigen podium had. Een loods, waar veel rockartiesten optraden, maar ook volkszanger Loet Diamond mocht zingen. Quintus: ,,Het was expres geen kopie van Wolfrock. Er stonden bands op het podium die we zelf niet zo snel zouden programmeren.'' Maar het was wel een mooie manier om promotie en naamsbekendheid te krijgen voor hun eigen festival, zeggen de mannen.

Want Wolfrock is niet gewoon een feestje., zegt Johan van Middendorp. ,,Het is echt een festival. Je staat niet de hele tijd naar dezelfde band te luisteren, maar je krijgt iedere keer iets anders te horen.''

Pene Corrida

Zeven bands staan er dus op het podium. Headliner is, net als vorig jaar, Pene Corrida. Daarnaast: Screw Houston, The Great Hurricane Escape, Ikke Eerst en de Gifs Gauwkes, The Empyrean, Freeloader en 'huisband' Shabby Harry's. Quintus: ,,We programmeren bands die wij leuk vinden. En ze moeten wel eigen muziek spelen.''

Timmerman: ,,We willen niet alleen maar grote namen programmeren. Maar een grote band is voor de andere bands ook leuk. Dus dat deze bands samen met Pene Corrida op het podium staan, is hartstikke leuk voor ze.''

Wolfrock vindt op zaterdag 30 juni plaats op de Markt in Steenbergen van 19.00 tot 01.00 uur.