Wolf zwerft al drie dagen rond in Nieuw-Vossemeer: ‘Onbeschermde schapen zijn een prikkel’

Drie dode schapen uit een kudde van 600: het dodental lijkt mee te vallen bij schapenhouder Van Meel. Maar deze waren drachtig. Des te meer reden voor Van Meel om geregeld een kijkje bij zijn dieren te nemen: ,,Zolang als die wolf er zit, rijd ik ‘s nachts langs mijn schapen.” Toen Van Meel dat donderdagnacht deed, leek er geen vuiltje aan de lucht.

De volgende ochtend, om 07.00 uur, zag de boer iets anders: ,,Ik zag er een aantal liggen, nog levend. Dus ik zal de wolf wel gestoord hebben.” Naast de dode drachtige schapen, raakte een aantal dieren gewond. ,,Dat was even een drama”, zegt Van Meel daarover. Ook de provincie Noord-Brabant acht na het zien van de bijtafdrukken op foto's dat de kans groot is dat dit het werk is van een wolf.

In Lage Zwaluwe werd eerder deze week een wolf gespot, vermoedelijk dezelfde:

Wolf keert terug

Maar of de wolf snel weggaat, is verre van zeker. ,,Als een wolf ergens onbeschermde schapen vindt, dan prikkelt het om terug te keren”, legt Johan Mees uit. De ecoloog en wolvenkenner bij de provincie Noord-Brabant ziet maar één oplossing: het beschermen van schapen met hekken en rasters. ,,Anders leren we de wolf dat hij makkelijk een prooi kan pakken.”

Met die oplossingen hoef je bij schapenhouder Van Meel niet aan te komen. ,,Mijn hekken zijn een meter hoog, maar een wolf kan anderhalve meter springen. Ik heb een hek van twee meter nodig, maar dat is te kostbaar”, verklaart hij. ,,Je kan er niks tegen doen. Moet ik dan in het donker bij de schapen gaan zitten?”

Van Meel vindt dat hij zelf actie moet kunnen ondernemen: ,,Deze wolf eet niet, hij moordt alleen maar. En ik mag daar dan niet op schieten. Maar hoe verjaag ik hem dan?” Schieten mag niet, legt ecoloog Mees uit, omdat de wolf een beschermd dier is. ,,En hij is goed voor de biodiversiteit. Wolven eten bijvoorbeeld kadavers op.”

‘Dezelfde wolf in Engelen’

Het probleem met deze wolf is dat het dier rondtrekt. ,,Er zijn gevestigde wolven en zwervende wolven. De schade die de gevestigde dieren aanrichten is te overzien: zij vormen een roedel in een natuurgebied en jagen op reeën en zwijnen”, beschrijft Mees. En schapenhouders in de omgeving kan je op tijd waarschuwen.

De rondtrekkende wolf in Nieuw-Vossemeer heeft nog geen plek gevonden om zich te vestigen. ,,We denken dat dit dezelfde wolf is die ook in Engelen schapen heeft doodgebeten. Omdat je met zwervende wolven niet weet waar ze heen gaan, moet je steeds achter ze aan”, verklaart Mees. Boeren in de omgeving probeert de provincie te helpen door vrijwilligers rasters neer te laten zetten. ,,En we kijken of we de schade van schapenhouders kunnen vergoeden.”

Moord zonder veroordeling

Mees begrijpt de emotie van de boeren, bij wie hij weerstand proeft tegen maatregelen: ,,Niemand vindt het leuk dat schapen gedood worden.” Maar boeren overtuigen om hun land te omheinen met hoge hekken of stroomrasters wordt nog een lastige klus. Ook al wordt het nemen van preventieve maatregelen vergoed door de provincie. Van Meels mening over de wolf is duidelijk: ,,Dit is gewoon moord, zonder veroordeling.”



