Wolf van Steenbergen nam de schapen van Corrie Gordijn te grazen: ‘Ze zijn halverwege de dracht’

INTERVIEW Kees van Male verwerkt dreun: ‘Zó voelt het om met Rico Verhoeven in de ring te staan’

BERGEN OP ZOOM - Het onverwachte gebeurde vorige week. Het doek viel voor ondernemersvereniging Sterck, de leden werden het niet eens over de jaarlijkse bijdrage voor het ondernemersfonds. Voorzitter Kees van Male was met stomheid geslagen: ,,Ik voelde me knock out. Serieus, ik weet nu hoe het voelt om met Rico Verhoeven in de ring te staan.”

12 december