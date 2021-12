Wolf slaat nu dagelijks toe in West-Brabant, schapenhouder heeft het helemaal gehad

Schapenhou­der Jeroen verloor 2 schapen aan de wolf en vreest het effect van de stress op zijn kudde

OUWERKERK - Boos is-ie niet, wel zwaar bezorgd. Net als collegaboeren uit de buurt. De wolf die over Schouwen-Duiveland struint, heeft 3 schapen van Jeroen Nikerk te grazen genomen. Twee van zijn schapen zijn dood. Eén is gewond. De schapenhouder uit Ouwerkerk vreest bovendien dat de stress bij zijn drachtige kudde op termijn nog meer ellende oplevert. ,,Ze kunnen spontaan gaan lammeren of die lammetjes sterven af in hun buik. Daar ben ik nog het meest bang voor.”

21 december