Woensdrechtse wethouder Hans de Waal terug thuis na verblijf op hartbewaking

,,Mijn vader is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgenomen", vertelt zijn dochter Amanda de Waal. ,,Blijkbaar heeft hij te lang doorgewerkt met een verwaarloosde griep. Dat virus is naar binnen geslagen en heeft de hartvliezen aangetast. Het kwam voor ons als een verrassing, hij heeft nog nooit dergelijke hart- of andere gezondheidsklachten gehad. Gelukkig is hij nu weer thuis."