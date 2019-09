Woensdrechtse verenigingen proberen nieuwe leden te werven tijdens festival

“We willen hier laten zien dat er in Woensdrecht een grote variëteit is aan activiteiten waar men in de vrije tijd aan deel kan nemen”, legt Nick Jansen van de BWI uit. 27 verenigingen zijn zaterdag aanwezig om demonstraties te geven, of uitleg over hun activiteiten. Carnavalsvereniging de Snoeken uit Hoogerheide laat zien waar ze het hele jaar mee bezig zijn. “Veel mensen denken dat we alleen tijdens carnaval in de weer zijn”, zegt Snoekenvoorzitter Fon van Zunderd. “Het hele jaar zijn we in touw. En we zoeken ook nog een nieuwe prins.”