Woensdrechtse raad bezorgd over Via Almata: ‘Gevaar dat jeugd zich ook buiten inrichting gaat misdragen’

,,Tot op heden toe vonden de incidenten plaats op het grondgebied van Via Almata, maar er bestaat het gevaar dat de jeugd zich ook buiten Almata gaat misdragen, waarmee de veiligheid van onze burgers in gevaar komt”, stelde AKT-raadslid John Mathijssen woensdagavond in de opinieraadsvergadering Samenleving.

Meer vrijheden

Marieken de Lange (ABZ) vroeg zich af of het Woensdrechtse college op de hoogte wordt gesteld van de incidenten die daar plaatsvinden. Burgerraadslid Leo Kuijlen (CDA) maakt zich zorgen, omdat er plannen zijn om Via Almata meer een open karakter te geven waardoor de probleemjongeren, die daar verblijven, meer vrijheid krijgen. Wethouder Lars van der Beek antwoordde dat hij en burgemeester Steven Adriaansen regelmatig contact hebben met de leiding van Via Almata en dat ze op de hoogte worden gebracht van alle incidenten die daar plaats vinden. ,,Op 21 september hebben we overleg over de twee incidenten die daar onlangs hebben plaats gevonden.’’

Veiligheid niet in gevaar geweest

Van der Beek vertelde dat er tot op heden toe door de aanwezigheid van Via Almata in de gemeente de veiligheid van Woensdrechtse burgers nog nooit in gevaar is geweest. ,,Maar uitsluiten dat dit nooit zal gebeuren kan ik niet”. Hij legde uit dat Via Almata bestaat uit een open en gesloten afdeling. ,,De jongeren die voor gevaar zouden kunnen zorgen zitten in de gesloten afdeling.’’