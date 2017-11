Woensdrechtse mantelzorgers in het zonnetje gezet: 'Ik zorg met liefde en plezier voor mijn vrouw'

Tachtig mantelzorgers uit de gemeente Woensdrecht werden toegesproken door wethouder sociale zaken, Lars van der Beek. “Veel mantelzorgers helpen een ander als vanzelfsprekend. Als iemand in je directe omgeving ondersteuning nodig heeft, help je zonder er veel over na te denken. Voor je het weet, word je mantelzorger genoemd. Een term waar niet iedereen zich comfortabel bij voelt. Het is een verantwoordelijkheid die je niet zomaar neer kunt leggen”, zegt Van de Beek voorafgaand aan een uitgebreide High Tea.

'Je bent er de hele dag mee bezig'

Mantelzorger Piet van der Poel (76) uit Ossendrecht heeft lang moeten wennen aan de term mantelzorger. “Ik zorg met liefde en plezier voor mijn vrouw Louise. Ze heeft al meer dan veertig jaar last van reuma. Ik help haar bijvoorbeeld met wassen, aankleden, schoenen en steunkousen, je bent er de hele dag mee bezig”, zegt Van der Poel. Hij liet al een aantal mantelzorgdagen aan zich voorbij gaan. “Eigenlijk wil je zelf niet weten dat je mantelzorger bent. Of je wil er niet mee te koop lopen”, zegt hij terwijl hij thee inschenkt. Van de negen mensen aan zijn tafel kent hij de meeste wel in meer of mindere mate. “We wisselen verhalen uit en hebben ook wel steun aan elkaar omdat je weet dat je niet de enige bent die met dezelfde situatie te kampen heeft.”

'Juist om het even niet over de situatie te hebben'

Twee jaar geleden -vlak voor kerst- trof Ria haar man met een herseninfarct aan. De daarop volgende maanden is Kees in ziekenhuizen en revalidatiecentra geweest. Evenwicht, emotie en gedrag zijn blijvend aangetast door het infarct. Vrije tijd heeft Ria niet meer naast het huishouden en de zorg voor haar man. “De agenda staat vol met ziekenhuisafspraken. Het is voor het eerst dat ik op de mantelzorgdag ben. Het is fijn om het juist even niet te hebben over de situatie, maar om even je gedachten te kunnen verzetten”, zegt ze.