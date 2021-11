Woensdrecht zoekt plekken om statushouders te huisvesten

Wethouder Lars van der Beek verwacht dat zijn gemeente volgend jaar de opdracht krijgt om meer statushouders te huisvesten dan dat nu het geval is. Dat komt volgens Van der Beek door de overvolle asielzoekerscentra en er dat nauwelijks nog doorstroming is voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning).

Dertig woningen

De gemeente Woensdrecht heeft nu de taak om dertig woningen beschikbaar te stellen voor statushouders, en kan daar maar net aan voldoen. ,,Meer woningen beschikbaar stellen kan bijna niet”, vertelde Van der Beek vorige week in een vergadering van de Woensdrechtse WMO adviesraad. ,,We hebben simpelweg niet voldoende sociale huurwoningen beschikbaar en ook starters staan te springen om een woning in hun eigen woonplaats toegewezen te krijgen.”

Een oplossing die het college nu tegen het licht houdt is om statushouders te huisvesten in hotels, of ruimtes in gebouwen die nu leeg staan.

Onorthodox

Van der Beek noemt dit een onorthodoxe maatregel. ,,Maar het kan helaas niet anders.” Hij benadrukt dat het een tijdelijke noodoplossing is. ,,We kunnen niet anders dan wachten tot er meer sociale huurwoningen vrijkomen, of bijgebouwd worden in onze gemeente.”

Hij benadrukt dat het huisvesten van statushouders in hotels en gebouwen een idee is dat nog maar in de kinderschoenen staat. ,,Als college hebben we hier al meerdere keren over gesproken, maar er is nog niets definitief en misschien komen we wel tot een andere oplossing.”