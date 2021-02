Woensdrecht wint zaak tegen provincie over zonnepark

Onvrede

Dat wekte onvrede bij de provincie. Die vond dat de gemeente Noord-Brabant had moeten betrekken bij het zonne-energiebeleid. Ook de plek die uiteindelijk werd gekozen viel in slechte aarde. Volgens de provincie is de Zuidpolder een ‘zuivere unieke polder die bijna maagdelijk is gebleven sinds het ontstaan in 1685’. De komst van de panelen zou het gebied aantasten en dat wil Noord-Brabant voorkomen. “Het gaat om een van de eerste inpolderingen na de tachtigjarige oorlog. Sinds 1685 is er nagenoeg niets veranderd aan het landschap, dat is een wonder. We hebben hier iets heel bijzonders”, zei een provincieambtenaar eerder.