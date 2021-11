Woensdrecht wil wijk-GGD’er om te helpen met ‘complexe situaties’

Tonnie Biesheuvel ingezegend als heilsol­daat: ‘Zo blij dat ik het uniform weer aan heb’

BERGEN OP ZOOM - Ze was al eens eerder heilsoldaat bij het Leger des Heils, maar trok jaren geleden om privéredenen haar uniform uit. Nu is Tonnie Biesheuvel (59) dankbaar dat ze opnieuw is ingezegend. ,,Het verlangen is altijd gebleven.”

19 november