Woensdrecht wil Putse senioren zorg blijven bieden, maar de vraag is: hoe en waar?

Man die woonwagen in brand stak, wordt verdacht van moord: ‘Laffe daad met desastreu­ze gevolgen’

BERGEN OP ZOOM - De 47-jarige man die een woonwagen in brand stak in Bergen op Zoom, wordt verdacht van moord. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Het incident vond afgelopen weekend plaats. Een vrouw van 73 overleed enkele dagen later aan de verwondingen.