Woensdrecht wil finish BinckBank Tour: ‘Belangrijk voor de horeca’

Verpleegaf­de­ling in Bravis ziekenhuis weer open na forse corona-uit­braak: ‘Veel verontrus­te telefoon­tjes’

16:10 ROOSENDAAL - De afdeling Interne Geneeskunde/Oncologie in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal, vorige week afgegrendeld vanwege een grote corona-uitbraak, is weer open. ,,Veel personeel is snel hersteld waardoor we de afdeling weer aan het opbouwen zijn”, meldt bestuursvoorzitter Bianka Mennema van Bravis ziekenhuis.