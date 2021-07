Woensdrecht wil eigen polikliniek: ‘Er zijn kansen en die mogen we niet laten liggen’

Mathijssen las deze week in deze krant dat cardioloog Kees Janssens een polikliniek en huisartsenpost wil beginnen in Bergen op Zoom, als ziekenhuis Bravis uit Bergen op Zoom verhuist naar Roosendaal. ,,Zou mooi zijn dat Janssens in onze gemeente ook een poliklinische afdeling op zou starten”, opperde Mathijssen donderdagmiddag in de Woensdrechtse gemeenteraadsvergadering.

Een locatie heeft hij ook al op het oog. ,,TanteLouise gaat een nieuw verzorgingstehuis in Hoogerheide laten bouwen waardoor het gebouw Heideduin in Hoogerheide, waar nu nog het verzorgingstehuis is gevestigd, leeg komt te staan. Zou mooi zijn dat dit gebouw een zorgbestemming blijft behouden.’’

Quote Ik ga zo snel mogelijk in gesprek met Janssens en ik ben nu benieuwd hoe die gaat reageren Lars van der Beek, wethouder

Niet helemaal naar Roosendaal

Hij zou het ideaal vinden dat de Woensdrechtenaren voor kleine medische behandelingen en ingegrepen in de eigen gemeente terecht kunnen en niet naar het nieuwe Bravisziekenhuis in Roosendaal af hoeven te reizen. Mathijssen realiseert zich dat een en ander niet snel gerealiseerd kan worden, maar vindt de tijd rijp om gesprekken te gaan voeren. Hij vroeg wethouder Lars van der Beek om alvast een gesprek met Janssens in te plannen. ,,Er zijn kansen en die mogen we niet laten liggen”.

Van der Beek toonde zich enthousiast over het voorstel van Mathijssen. ,,Ik ga zo snel mogelijk in gesprek met Janssens en ik ben nu benieuwd hoe die gaat reageren.’’ Over de beoogde locatie in Heideduin wilde Van der Beek zich nog niet uitlaten. ,,Heideduin is eigendom van TanteLouise en ik weet niet wat voor toekomstplannen er zijn voor dit gebouw.’’