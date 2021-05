Woensdrecht Werkt zit krap bij kas: ‘Alle activiteiten staan door corona stil’

Terras De Nieuwe Ram in Halsteren zit eindelijk vol: ‘Ik zal blij zijn als alles weer normaal open mag’

10 mei HALSTEREN - Een passant, onderweg naar Bergen op Zoom, stopte zondag bij restaurant De Nieuwe Ram in Halsteren. ,,Ik besloot binnendoor te rijden en zag dit”, zegt hij. ,,Dus kom ik hier even iets drinken.” Geen wonder, want de rij palmbomen langs het terras valt zeker op.