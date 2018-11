Woensdrecht Werkt wil subsidie voor re-integratie

Dorpsraad positief over huisvesten arbeidsmi­gran­ten in Dinteloord: ‘Kansen voor leefbaar­heid’

10:40 DINTELOORD - De Dorpsraad Dinteloord is positief over het plan om 250 arbeidsmigranten te huisvesten aan de Noordlangeweg. Dat schrijft Hakim Tampoebolon, voorzitter, in een brief aan het college.