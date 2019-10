Woensdrecht weet straks dankzij nieuwbouw ook hoe laat het is

WOENSDRECHT - Vic Huijgens is dik tevreden over het uitgewerkte woningbouwplan voor De Molenakkers in het dorp Woensdrecht. ,,Het is precies wat ik in gedachten had”, zegt de voormalige wethouder over zijn idee voor seniorenwoningen.