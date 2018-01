Woensdrecht: ,,We staan er vaak niet eens bij stil hoe mooi de Brabantse Wal is''

KieswijzerHOOGERHEIDE - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak BN DeStem met betrokken inwoners. Wat speelt er? Veertig stellingen, verdeeld over vijf thema's (openbare ruimte, natuur, samenleving, openbare orde, wonen) liggen op tafel; 25 blijven er over. Doel: een kieswijzer maken voor elke gemeente. Vandaag: Woensdrecht.

Waar moeten de gemeenteraadsverkiezingen in Woensdrecht over gaan? Vijf inwoners, uit elke kern één, praten mee. Jan den Ridder (Huijbergen, actief bij Dorpscoöporatie, tennisclub en Vivoo), Mark Sebrechts (Hoogerheide, organiseert Brabantse Wal Festival), Vic Kil (Ossendrecht, erelid EHBO, zat bij buurtpreventie, Guy Heesakker (Putte, natuurgids) en Loe Baltussen (Woensdrecht, oud-persvoorlichter Vliegbasis, verbonden aan parochie).

Volledig scherm © Janie van de Pas

Fietspaden

Alle fietspaden (her)asfalteren? Niet nodig, vindt Jan den Ridder. ,,De meeste zien er prima uit. We zijn verwend in Nederland. Is een fietspad al gevaarlijk als er her en der een scheur in zit? Ik zou zeggen: pak alleen stukken aan die echt versleten zijn.'' De panelleden delen de zorg over het plan voor fietspaden aan weerszijden van de Scheldeweg ('gevaarlijk') en het enthousiasme over slimme fietspadverlichting.

Brabantse Wal

Mark Sebrechts is positief over mountainbiketochten. ,,Omdat wij van hier zijn, staan we er vaak niet eens bij stil hoe mooi de Brabantse Wal is. Wie van elders komt, ziet dat wel. Ze komen logeren in een B&B en gaan een weekendje fietsen. Dat levert dus wat op. Overlast? Ach, vroeger maakten we hutten in de bossen, nu mag je nog geen dennenappel meenemen. Het bos is er ook om in te spelen." Met extra windmolens in de polders zou 'de raad van vijf' geen moeite hebben.

Dorpsplatforms

Vic Kil vindt dat dorpsplatforms geen bindend adviesrecht moeten krijgen. ,,Bij het best functionerende dorpsplatform, dat van Ossendrecht, zitten er vaak dertig à vijftig mensen, soms nog meer. Maar vacatures worden via het netwerk opgevuld. Als buitenstaander kom je er niet tussen. Een gemeenteraad is wel gekozen en moet dan ook de beslissingen nemen. Dat is democratisch.'' Daar sluiten de overige vier zich bij aan.

Buurtpreventie

Meer bevoegdheden voor buurtpreventieteams vindt Guy Heesakker geen goed idee. ,,Vaak zijn die mensen al wat op leeftijd en durven geen lastpakken aan te spreken. Dat is hun taak ook niet, als vrijwilligers." Vic Kil, zelf ooit in die rol, had het juist motiverend gevonden als hij meer bevoegdheid en scholing had gehad. ,,Nu kun je alleen dingen signaleren bij een boa (ambtenaar)."

Loe Baltussen stelt dat drie soorten handhavers - buurtpreventie, boa's, politie - niet werkt. ,,Overigens vind ik de boa's en politie ook te weinig zichtbaar." Heesakker ziet meer in het toevoegen van getrainde, bevoegde lieden. ,,Maar dan moet de gemeente ook voor meer uitstraling zorgen, zoals passende kleding. Nu zeggen mensen: 'Kijk, daar heb je de eendjes weer'. Met meer uitstraling trek je wellicht ook andere, jongere leden aan.''

Kerncentrale

Voor Loe Baltussen gaat sluiting van kerncentrale Doel te ver. ,,Op de Vliegbasis stopten we nieuwe burgemeesters altijd direct in een helikopter. Konden ze zien hoe dichtbij Doel is: hemelsbreed maar acht kilometer. Sommigen schrokken zich het lazarus. Maar ik slaap er niet minder om. Wel is het belangrijk om met buurgemeenten in alliantie te blijven praten over Doel. Daar bereik je meer mee."