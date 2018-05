Woensdrecht vraagt inwoners om hulp bij bestrijding reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop

Plannen open Kaai in Bergen op Zoom in de ijskast

17:24 BERGEN OP ZOOM - De Kaai in Bergen op Zoom stroomt de komende vier jaar niet vol water en evenmin komt er een onderzoek naar hoeveel geld daarmee is gemoeid. Dat hebben coalitiepartijen GBWP, VVD, CDA en GroenLinks afgesproken in het coalitie-akkoord. Reden is de beroerde financiële positie waarin de gemeente verkeert.