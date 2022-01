Woensdrecht verscherpt verbod op drugshandel op straat: ‘De politie controleert fanatiek’

HOOGERHEIDE - Het verbod op drugshandel op straat wordt in de gemeente Woensdrecht aangescherpt om ook dealen vanuit auto's te ondervangen. Ook raakt de dwangsom meer in zwang.

,,We hebben nu elf keer een last onder dwangsom opgelegd aan drugsdealers”, vertelt de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen. ,,Dat is een stevige waarschuwing dat een dealer een flink bedrag kwijt is als hij weer in ons gebied wordt aangetroffen.”

7500 euro

Wat dan weer niet helpt: een dealer die zijn ontvangen brief had verscheurd en bij de gemeente in de bus had gestopt. Adriaansen, droogjes: ,,Als ik mijn belastingaangifte versnipper en bij de fiscus binnen gooi, gaat dat ook niet werken, denk ik...” De meeste dwangsommen zijn overigens opgelegd aan mensen van buiten Woensdrecht.

Het college stelt de gemeenteraad voor om de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) verder aan te scherpen. ,,Dealen op straat staat er al in, maar er wordt ook spul verkocht vanuit voertuigen. Dus niet letterlijk ‘op straat’. Om dat te ondervangen omschrijven we gedragingen nu specifieker zodat handel vanuit een auto ook duidelijk onder het verbod valt.”

Voorlichting

Los van de APV liet Adriaansen in 2021 twee panden in Ossendrecht en een in Putte sluiten via het Damocles-beleid omdat daar drugs waren aangetroffen. ,,We hebben het straf- en bestuursrecht voor daders, maar geven ook voorlichting op scholen. En voor het veiligheidsgevoel van onze inwoners post de politie ook regelmatig om overlast te voorkomen. Pas werd er nog iemand na een ‘heterdaadje’ opgepakt bij de Huijbergseweg.”

Adriaansen ziet in de cijfers geen effect van de coronalockdowns. ,,Drugsgebruik is van alle tijden en het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toen de grens met België dicht was, wachtten dealers klanten op in het bos bij het Ravenhof in Putte.”

