Woensdrecht verrast door keurmerk 'borstvoedingsvriendelijk'

HOOGERHEIDE - Zie het als een mooie verrassing: zonder dat ze het wisten op het gemeentehuis in Hoogerheide, is de gemeente Woensdrecht door het Voedingscentrum in Den Haag uitgeroepen tot 'Borstvoedingsvriendelijke gemeente'. Met liefst vier locaties in Hoogerheide is Woensdrecht zelfs de enige gemeente in de regio Bergen op Zoom en Roosendaal met dit landelijke keurmerk.

,,We hadden er nog geen kennis van, maar voelen ons vereerd'', reageert Jan Prop namens de gemeente Woensdrecht. De verrassing is het gevolg van een pijnlijk 'foutje' bij het Voedingscentrum: die stuurde de bijbehorende plaquette naar de verkeerde gemeente. ,,Er is een nieuwe in de maak die Woensdrecht hopelijk volgende week ontvangt'', meldt Roy van der Plas van het Voedingscentrum.

De plaquette is het tastbare bewijs dat Woensdrecht landelijk een van de 34 gemeenten is die zich borstvoedingsvriendelijk mag noemen. Tot vreugde van het Voedingscentrum zijn er steeds meer gemeenten die bijvoorbeeld horecagelegenheden, bibliotheken, zorginstellingen en speeltuinen aanmoedigen om moeders die borstvoeding geven letterlijk de ruimte te geven.

Stickers

In Woensdrecht gaat het om vier locaties in de kern Hoogerheide die via stickers op gevels of ramen zouden laten uitschijnen dat zogende moeders welkom zijn: Stichting Kinderopvang Zuidwesthoek, de Verloskundigen Zuidwesthoek, zorgcentrum De Rotonde en Any Time Fitness. Vragen over het keurmerk deden maandag bij Any Time Fitness overigens de wenkbrauwen fronsen. ,,Borstvoedingsvriendelijk? Stickers? Zegt me heel weinig'', aldus een medewerker die eraan toevoegt dat het ook niet handig is om een baby mee te nemen naar de sportschool. ,,We maken het ook niet mee dat moeders erom vragen. Trouwens, het is voor vrouwen in de eerste maanden na de bevalling niet verstandig om intensief te sporten.''

Verloskundigen Joyce Aarts en Anne Osterholt hebben wel de sticker in huis, zelfs al meer dan een jaar. Volgens Aarts is de bal indertijd gaan rollen dankzij een diëtiste van De Rotonde die wel eens contact heeft met het Voedingscentrum. De procedure is dat instellingen zichzelf kunnen aanmelden voor het keurmerk. Voorwaarde is dat er per 50 pasgeborenen tenminste één borstvoedingsvriendelijke locatie voorhanden is. Het Voedingscentrum beloont die locaties vervolgens met de sticker 'Voeden kan hier'. Van der Plas zegt dat er niet wordt gecontroleerd of de locaties in praktijk inderdaad doen wat de sticker aangeeft.

Vliegbasis

Bij Stichting Kinderopvang Zuidwesthoek is de sticker op een deur geplakt die toegang geeft tot een ruimte waar vrouwen hun kind kunnen voeden. Het beeldmerk is dus niet van buitenaf zichtbaar. Maar dat is in praktijk geen ramp, aldus een medewerkster. ,,Wij zitten vlakbij de vliegbasis Woensdrecht. In deze omgeving lopen geen moeders die spontaan binnen willen lopen om borstvoeding te geven.''