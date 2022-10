Woensdrecht op zoek naar subsidies voor schoolzwemmen

Wethouder Lars van der Beek liet zich vorige maand al ontvallen dat hij er een groot voorstander van is om het schoolzwemmen voor de leerlingen van de Woensdrechtse basisscholen opnieuw in te voeren. De gemeente Woensdrecht stopte in 2012 met het subsidiëren daarvan vanwege een fors begrotingstekort.

Voor de Woensdrechtse fractie Alle Kernen Troef (AKT) was die opmerking aanleiding om vorige week een motie in te dienen om het schoolzwemmen weer door de gemeente te laten vergoeden. Maar wethouder Van der Baak raadde dat af. Hij had alvast de mogelijkheden onderzocht en vertelde dat hij nog steeds een groot voorstander was van de ‘natte gymles’. ,,Maar dat gaat de gemeente ruim een ton per jaar kosten.”