Woensdrecht lapt bij voor sport of laptop schooljeugd

HOOGERHEIDE - Is de contributie bij een sportclub voor je kind te hoog, of de kleding te duur? Heeft je zoon of dochter een laptop nodig op school? De gemeente Woensdrecht kan soms bijspringen.

De start van het school- of verenigingsjaar jaagt ouders van schoolgaande kinderen op hoge kosten. Lang niet elk gezin kan die lasten dragen. Om de jeugd te steunen, komt de gemeente hen tegemoet.

Geen sociale uitsluiting

Quote Alle kinderen moeten mee kunnen doen op school en lid kunnen worden van een sportclub Lars van der Beek, wethouder gemeente Woensdrecht ,,Het is belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen met schoolactiviteiten, of lid worden van een sport- of hobbyclub", zegt wethouder Lars van der Beek. ,,Goed voor hun ontwikkeling, gezondheid en gevoel van welzijn. We willen sociale uitsluiting voorkomen door bij te dragen in de kosten als mensen die niet zelf kunnen opbrengen."

Woensdrecht heeft daartoe voor 2018 weer de 'Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen' vastgesteld. Bergen op Zoom en Steenbergen volgen dezelfde weg.

25 mille

Vorig jaar maakten 70 kinderen uit Woensdrecht gebruik van de regeling, voor 2018 schat de gemeente de kosten op 25.000 euro.

De regeling is voor ouders met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Wie in aanmerking wil komen, kan navraag doen bij de BWI. De steun is in natura, er wordt geen geld uitgekeerd.

Sportkleding

Er geldt soms wel een maximum, zoals 7,50 euro per 30 minuten zwemles, of 20 euro per maand voor fitness. Nieuw is dat naast contributie ook een bijdrage voor benodigde sportkleding gevraagd kan worden.

Laptop of tablet