Woensdrecht krijgt ruim 50.000 euro om culturele clubs te helpen die door coronacrisis getroffen zijn

Deze mensen helpen vrijwillig bij het vaccineren bij het Amphia in Breda: ‘Blij mijn steentje bij te dragen’

8 maart BREDA - Omdat ze het leuk vinden, omdat ze meer willen leren of omdat ze hun steentje willen bijdragen in deze tijd. De vrijwilligers van het Rode Kruis die bij de GGD-vaccinatielocatie van het Amphia Langendijk in Breda werken, zijn allemaal enthousiast over hun vrijwilligerswerk.