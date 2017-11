Woensdrecht klaar voor eventuele horrorwinter

Wethouder Jeffrey van Agtmaal weet dat er in het verleden landelijk en lokaal problemen zijn geweest met de beschikbare hoeveelheid strooizout. Maar de ijzel en sneeuw die de Zuidwesthoek deze winter treft, kan worden aangepakt, zo stelt hij.

,,Strooizout genoeg. De afgelopen winter was mild en droog en kostte zo’n 100 ton aan zout, het jaar daarvoor hadden we circa 150 ton nodig. Die hoeveelheid hebben we nu ook weer ingeslagen. Normaal gezien is dat voldoende, en zo niet, dan kunnen we op tijd bijbestellen om onze opslag bij Korteven weer aan te vullen.”

Dertien zoutbakken

Volgens Van Agtmaal is het strooibeleid voor komende winter niet anders dan afgelopen jaar. ,,Voorheen plaatsten we zoutbakken bij basisscholen en multifunctionele centra. De vorige winter hebben we dat ook gedaan bij peuterspeelzalen en verzorgingstehuizen. Dat gebeurt nu weer zo.” Inclusief de locatie Kromstraat 4 in Hoogerheide komen er dertien strooibakken.

Gestrooid wordt er op hoofdwegen, wijk- en dorpsontsluitingen, busroutes, vrij liggende fietspaden breder dan twee meter en andere drukke fietsroutes. ,,Maar ook hellende of glooiende wegen als de Onderstal en de Rijzende Weg”, zegt Van Agtmaal.

In tegenstelling tot andere gemeenten, zoals recent nog Roosendaal, heeft Woensdrecht de gladheidsbestrijding niet uitbesteed aan Saver. ,,Wij laten het liever doen door onze eigen buitendienst”, aldus Van Agtmaal. ,,Dat zijn mensen die hier vandaan komen en cruciale plekken in het gebied kennen. Ze krijgen ook tips uit de wijkteams.”

Fanatieke strooiploeg

De strooiploeg is erg fanatiek, weet de wethouder. ,,Het is bijna een wedstrijdje wie als eerste bij de buitendienst staat. Ook als we preventief willen strooien, staan ze meteen klaar, wat met een externe partner meer tijd kost.”