Woensdrecht jaren op de schop voor vervanging gas- en waterleidingen

HOOGERHEIDE - Het wordt een project van de lange adem. In de kern Woensdrecht en later in Hoogerheide, Huijbergen en Ossendrecht, moeten vele water- en gasleidingen worden vervangen.

Behalve in de kern Putte, moet in vrijwel de hele gemeente Woensdrecht het huidige leidingwerk plaatsmaken voor moderner materiaal. Nu liggen er nog veel stalen gasleidingen en asbest-cement waterleidingen. De aftrap is begin november in de kern Woensdrecht. Als die klaar is, volgt Hoogerheide. Ossendrecht en tenslotte Huijbergen komen nog later aan de beurt in dit meerjarenproject.

Hinder

,,Er staat dus veel werk op stapel en de weg moet deels opengebroken worden. Dat zal dus wel enige hinder opleveren, zowel voor bewoners als voor passanten van een straat waar gewerkt wordt”, beseft wethouder Jeffrey van Agtmaal.

,,Uiteraard probeert de aannemer de overlast tot een minimum te beperken. Belangrijk is dat woningen, winkels en restaurants altijd bereikt kunnen worden. Wel kan het zijn dat mensen enige tijd zonder water of gas zitten, maar nooit langer dan een dag.”

Het werk gebeurt in een soort treintje, stelt de wethouder. ,,Graven, leidingen eruit en erin en dan het straatwerk dicht. Door dat vlot achter elkaar te doen, moet de hinder meevallen. Gemiddeld doen ze circa acht woningen per dag.” Soms moeten ook huisaansluitingen worden vernieuwd.

Putte niet

Van Agtmaal spreekt van een noodzakelijk karwei. ,,Die asbestgebonden leidingen zijn veilig en goed, maar volgens de regelgeving moeten ze vervangen worden. Mede omdat op termijn bij wegverzakkingen toch ooit schade kan ontstaan. Ze liggen door de hele gemeente, behalve in Putte, dus daar hoeft niks te gebeuren.”

In andere kernen zijn sommige straten recent al voorzien van nieuwe leidingen, zoals de KLM-laan en de Duinstraat in Hoogerheide. Ook in nieuwere wijken ligt vaak al het juiste leidingwerk.

De gemeente is geen partij, zij is alleen verantwoordelijk voor de riolering. De opdrachtgevers zijn netbeheerder Enexis voor de gas- en elektriciteitsnetwerken en de Delta Netwerk Groep voor de drinkwaterleidingen. Aannemersbedrijf BAAS voert de megaklus uit.

Weersafhankelijk