Woensdrecht houdt 1,4 miljoen over in 2020: ‘Ik ben wel eens minder blij geweest’

HOOGERHEIDE - Na de rode cijfers over 2019 heeft de gemeente Woensdrecht scherper gecontroleerd en gewerkt, met herstel tot gevolg. De jaarrekening 2020 toont een plus van 1,4 miljoen euro en de doorkijk tot 2025 oogt positief.

,,Ik ben wel eens minder blij geweest", lacht wethouder Henk Kielman donderdag bij de presentatie van de stukken. ,,Ik ben erg tevreden dat we weer zwarte cijfers schrijven na vorig jaar. 2020 is op orde, de zorg en voorzieningen bleven op peil en de lasten voor de burger liepen niet te hoog op. Woensdrecht is nog altijd goedkoop, 54e van alle 355 gemeenten.”

Na 2019 werd via kwartaalrapportages zicht op de kosten gehouden. ,,We zagen het positief saldo groeien. Het sociaal domein, ruim de helft van de begroting, draagt nu met 748.000 euro bij aan die 1,4 miljoen overschot. De WMO-kosten voor huishoudelijke hulp zijn nog nadelig, maar het viel mee qua jeugdzorg.”

Van ruimhartig naar iets strenger

Er is zuiniger gekeken naar de zorg. ,,Van ruimhartig naar iets strenger, zonder zorgbehoevenden tekort te doen”, stelt gemeentewoordvoerder Jan Prop.

De post ruimte zat wel 593.000 euro in de min omdat de grondexploitatie negatief uitpakte. ,,De verkoop van een aantal bouwkavels viel net niet meer in 2020, maar in 2021. Dat is dus gunstig voor dit jaar", aldus Kielman die van de 1,4 miljoen overschot 10 mille coronacompensatie van het Rijk toevoegen aan het budget van 2021. ,,Want de pandemie is nog niet voorbij en we moeten aan herstel werken.”

Ook vraagt hij de raad om reservepotjes te maken om snel cruciale vacatures in te vullen (drie ton) en stijging van de afvalstoffenheffing te verzachten (bijna 60 mille). Zo resteert nog ruim één miljoen om de buffers op peil te brengen. De raad wil een weerstandsratio (evenwicht tussen reserves en risico's) van 1,4. ,,Nu is die al 1,63 nog zonder dat miljoen", weet Kielman. Ofwel: Woensdrecht kan een stootje hebben.

Niet speculatief

De Perspectievennota 2021-2025 verwacht een positief saldo voor 2021 (ruim 7,5 ton) en 2022 (dik 6,8 ton). ,,Om niet speculatief te doen en grondverkopen voorzichtig in te schatten, rekenen we in 2023 op een minnetje, om in 2024 en 2025 weer te plussen.”

Al blijft het koffiedik kijken. Kielman hoopt dat de paragraaf coronakosten in 2022 niet meer nodig is. Onzeker is nog hoeveel Woensdrecht krijgt van de 1,3 miljard extra die het Rijk voor jeugdzorg uittrekt. Door zelf efficiënter te werken moet dit jaar 100.000 euro bespaard worden, daarna nog meer. ,,We zijn overal alert op, vullen sommige vacatures niet in en zetten allemaal een stapje extra", aldus Prop.

,,We streven steeds naar een sluitende begroting, goede voorzieningen en zo laag mogelijke lasten voor de burger", besluit Kielman. ,,Ik blijf waarschuwen voor risico's en achteroverleunen kan niet, maar voorlopig ziet het er goed uit.”

