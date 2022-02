Woensdrecht heeft een wijk-GGD’er gevonden: ‘Als het een succes is, willen er volgend jaar mee door’

Donderdagavond maakte wethouder Lars van de Beek tijdens de openbare vergadering van de Wmo-adviesraad bekend dat Pierrette Schoon de taak van wijk-GGD’er op zich gaat nemen. Van der Beek is blij met de aanstelling van Schoon. ,,Zij is iemand met een medische en psychische achtergrond en ze is daarom geknipt voor deze functie.’’

Doorverwijzingen

De wijk-GGD’er gaat op bezoek bij mensen met een zogenaamd onbegrepen gedrag en verwijst na een gesprek de persoon door naar de juiste instantie zoals de huisarts, woningcorporaties, de GGZ of de welzijnswerkers van de BWI. Van der Beek noemt de wijk-GGD’er de ‘spin in het web’. Volgens Karin Duboc, Wmo-medewerkster bij de gemeente Woensdrecht, is de inzet van de wijk-GGD’er hard nodig. ,,Met name het aantal personen dat door drank en drugsverslaving voor problemen zorgt neemt in onze gemeente snel toe.’’

Uitbreiden

Schoon gaat in de gemeente Woensdrecht voor 10 uur per week aan de slag. In december volgt er een evaluatie. Van der Beek: ,,Als de inzet van de wijk-GGD’er een succes is, willen dat volgend jaar uitbreiden en zullen we daar budget voor uittrekken. En als het geen meerwaarde heeft stoppen we er mee.’’