Woensdrecht hakt in december knoop door over locatie nieuwe basisschool

Tropisch warm en dus: topdrukte in ijssalons Bergen op Zoom

11:30 BERGEN OP ZOOM - Topdrukte deze weken bij de ijssalons in Bergen op Zoom. Met temperaturen die maar niet onder de 25 graden komen, is het een heel goed seizoen. Want wat is er fijner om even mee af te koelen dan een lekker koel ijsje? Coen Crusio en Adriaan van den Hoek gebruiken allebei hetzelfde woord om de afgelopen periode te beschrijven: 'megadruk'.