Woensdrecht financieel gezond, maar vervuiler betaalt meer voor grijze bak

HOOGERHEIDE - Ondanks een fikse korting van het Rijk sluit de gemeente Woensdrecht 2018 af met 103.00 euro over en kent de begroting 2019 een plus van 25 mille. Slecht nieuws voor 'de vervuiler': die gaat meer betalen voor de grijze bak.

Wethouder Henk Kielman repte bij de presentatie van zijn eerste begroting over een financieel gezond meerjarenperspectief. En dat ondanks de domper uit de septembercirculaire: het Rijk kort de gemeente 422.000 euro. ,,Een flinke tegenvaller die in de cijfers is verwerkt", aldus Kielman.

Mede dankzij grondverkopen sluit Woensdrecht dit jaar af met een positief saldo van ruim een ton. ,,Medio 2018 zaten we nog op 665.000 euro, maar die korting uit het gemeentefonds is opvangen en we zijn ambitieus."

Rechtbreien

Zo wordt er na jaren bezuinigen nu meer geld gestoken in onderhoud van wegen en groen. ,,Die ombuigingen willen we rechtbreien. Mede omdat de grondverkoop veel opleverde, blijven we in de zwarte cijfers over 2018."

Quote Ambities kosten geld. We gaan niet veel overhouden, maar blijven financieel gezond Henk Kielman, wethouder gemeente Woensdrecht De begroting 2019 kent een batig saldo van 25.000 euro, de ramingen voor voor 2020 (€ 60.000), 2021 (€ 175.000) en 2022 (€ 120.00) zijn positief. ,,Maar er blijven circulaires komen en dat kan tegenvallen. Dus zijn we alert en sturen zo nodig bij."

De reservepositie is solide, stelt Kielman. ,,De verhouding reserves-risico's moet 1,4 zijn, maar zit nu op 1,6." Dus ziet het college ruimte voor 6 miljoen aan investeringen voor 2019. ,,Ambities kosten geld. We gaan niet veel overhouden, maar blijven financieel gezond", verzekerde Kielman.

Basisscholen

Zo kost renovatie van de basisscholen De Boemerang in Hoogerheide, maar vooral Op Dreef in Putte 1,7 miljoen, het project Scheldeweg Noord 1 miljoen, wegenonderhoud ook 1 miljoen, rioolbeheer 9 ton en betere openbare verlichting 345.000 euro.

De gemeentelijke belastingen worden voor het dertiende jaar op rij alleen verhoogd met de inflatiecorrectie, 1,7 procent volgens het CBS. ,,Daar passen we onze ozb-tarieven op aan. De rioolheffing blijft wel gelijk."

De afvalstoffenheffing gaat over een andere boeg. ,,In 2012 zaten we aan 180 kilo restafval per persoon per jaar, na het invoeren van het Diftar-systeem, daalden we in één klap naar 150 kilo. Maar sinds 2013 zakken we niet verder naar de landelijke norm van 100 kilo, zoals gehoopt."

Quote In 2013 zakten we van 180 naar 150 kilo restafval per persoon, sindsdien zakt het niet zoals gehoopt Henk Kielman

Beter scheiden is dan ook de boodschap. ,,Het moet duurzamer en netter, via het principe 'de vervuiler betaalt'. Het vaste basistarief blijft, maar de grijze container wordt duurder, van 4 naar 6 euro per lediging voor een bak van 240 liter, van 2,35 naar 3,50 euro voor eentje van 140 liter.

Beter scheiden

,,Zet je je grote bak 26 keer per jaar aan straat, dan ben je dus telkens 2 euro meer kwijt, 52 euro in totaal. Maar scheid je beter en zet je hem vijf keer minder buiten, dan scheelt dat een tientje."

Volgens Kielman had Woensdrecht het laagste tarief in de regio en blijft het aan de lage kant. ,,In Halderberge kost de grijze bak bijna 8 euro per keer." Zowel inzameling als verwerking van afval wordt in de toekomst duurder, voorspelt Kielman.

Hondenbelasting