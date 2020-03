Woensdrecht evenaart honderd jaar oud kouderecord: ‘Bijzonder in tijden van klimaatverandering’

UpdateWOENSDRECHT - In Woensdrecht heeft het in de nacht van dinsdag op woensdag 6,2 graden gevroren. Daarmee registreert de gemeente de koudste nacht van Nederland dit jaar en evenaart het een kouderecord uit 1911. Dat meldt Weerplaza .

Woensdrecht breekt met de temperatuur van -6,2 haar eigen record van een nacht eerder: de koudste nacht van deze winter. Toen was het 0,1 graad warmer in de gemeente. Het was vannacht in West-Brabant beduidend kouder dan in de rest van Nederland.

Weerplaza spreekt ook van een ‘bijzonder record in tijden van klimaatverandering’. ,,Op 25 maart werd het namelijk slechts één keer net zo koud in Nederland, en daarvoor moeten we helemaal terug naar het jaar 1911. Toen schoot het kwik in Eelde (Groningen) ook onderuit naar -6.2 graden.”