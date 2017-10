Woensdrecht één van de warmste plaatsen van het land tijdens bijzonder warme oktoberdag

WOENSDRECHT - Het woensdag 25,4 graden in Woensdrecht. Het was hiermee een van de warmste plekken in het land op deze bijzonder warme oktoberdag. Ook in Gilze werd een temperatuur boven de 25 graden gemeten.

Het was maandag officieel de warmste 16 oktober ooit in Nederland. In De Bilt bereikte het kwik even voor 13.00 uur 21,5 graden. Het oude dagrecord stond op 21,2 graden. Hierbij geldt de temperatuur die wordt gemeten bij het KNMI in De Bilt, in het midden van het land.

In Eindhoven en Maastricht werd het in de loop van de middag 25,5 graden, zo warm is het de afgelopen 96 jaar niet geweest. Sinds het begin van de weermetingen in 1901 kwam de temperatuur in de tweede helft van oktober tweemaal uit boven de 25 graden: in 1921 en in 1937, beide keren in Maastricht. Op 27 oktober 1937 werd 25,2 graden gemeten en op 18 oktober 1921 zelfs 27,2 graden.

De warmte concentreerde zich niet alleen in het zuiden. Zelfs langs de kust was het warm, met in Wijk aan Zee 24,7 graden.