Woensdrecht complimenteert mantelzorgers: ‘Wat jullie doen is nog steeds keihard nodig’

Dit zogenoemde ‘Mantelzorgcompliment’ is een cadeaubon van 50 euro. Twee van die mantelzorgers zijn maandag in woonhof Margaretha in Huijbergen extra in het zonnetje gezet door de Woensdrechtse wethouder Lars van de Beek.

Vanzelfsprekend dat hij voor zijn vrouw zorgt

,,Wat jullie doen is fantastisch en jullie werk is nog steeds keihard nodig”, vertelde Van der Beek tegen de Huijbergenaren Jan Somers (89) en Charles van der Veeke (67). Jan zorgt al vele jaren voor vrouw Lies. ,,Ze heeft reuma en kan hooguit nog maar 20 meter lopen”.

Hij vindt het vanzelfsprekend dat hij voor zijn vrouw zorgt en doet dat met liefde en plezier. ,,Als ik dat niet doe, moet ze naar een verzorgingstehuis”. Somers is 89 maar dat is hem niet aan te zien. ,,Dat zegt mijn huisarts ook, dus dan zal het wel zo zijn”, lacht de altijd opgewekte Jan. De echtgenote van Van der Veeke heeft ME, een neuro imuunziekte.

,,In ben al zes jaar 24 uur per dag mantelzorger voor mijn vrouw Kristel, maar dat is niets vergeleken met wat Jan Somers doet want ik ben een stuk jonger”, vertelt Van der Veeke bescheiden. Hier is Lenny Winkel, mantelzorgbegeleidster bij de BWI, het niet mee eens.

,,De meeste mantelzorgers stellen zich veel te bescheiden op omdat ze hun zorg vanzelfsprekend vinden maar wat ze doen vergt heel veel van ze”. Winkel vertelt dat er bij de BWI 700 geregistreerde mantelzorgers zijn. Volgens haar zijn er in de gemeente Woensdrecht veel meer mantelzorgers.

,,Veel mantelzorgers zijn te bescheiden om zich bij ons te registreren. Ze moeten zich veel eerder bij ons aanmelden zodat wij ze kunnen ondersteunen. Veel mantelzorgers gaan er op een gegeven moment onderdoor omdat ze te veel van zichzelf eisen".



Winkel gaat regelmatig bij de mantelzorgers thuis op visite om ze een luisterend oor te geven. Somers is blij met de steun van de BWI. ,,Die hebben er ook mede voor gezorgd dat er een traplift is geplaatst en dat er andere aanpassingen in huis zijn. Zonder die aanpassingen zou het niet mogelijk zijn om mijn vrouw thuis te verzorgen”.



Somers blijft optimistisch. “Mijn vroegere baas vertelde altijd dat er niets is wat niet kan. Die boodschap draag ik ook als mantelzorger met me mee”.