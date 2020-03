Woensdrecht bleef lang buiten schot, nu toch de eerste besmetting van corona vastgesteld

Bergenaar mikt nog steeds te veel in grijze bak: ‘ik betaal er toch voor!’

20 maart BERGEN OP ZOOM - Hoe krijg je Bergenaren zover dat ze minder afval in de grijze bak doen? Met die vraag worstelt de gemeente. Want nog altijd produceren de inwoners per persoon ruim 200 kilo afval per jaar. Terwijl de gemeente streeft naar de helft, zo’n 100 kilo.