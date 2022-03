Woensdrecht: ABZ stevent weer af op ruime winst, D66 lijkt op koers om na CDA de derde partij te worden

UPDATE 23.32Na het tellen van de stemmen die maandag en dinsdag zijn uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen in Woensdrecht, plus vijf van de acht stembureaus op woensdag, ligt ABZ ruim aan kop. De vraag is echter of er straks enige verschuiving in zetels zal zijn.

Een slag om de arm is op zijn plaats, want de stemmen die woensdag op twee bureaus in Ossendrecht en een in Huijbergen zijn uitgebracht, moeten hier nog aan worden toegevoegd.

ABZ was de voorbije jaren met 7 zetels de grootste partij in de raad, coalitiegenoot CDA volgde met 4. Op basis van alleen de eerste twee stembusdagen totaliseert ABZ bijna het dubbele aantal stemmen van het CDA: 921 om 466 stuks. ABZ steeg licht in percentage (van 34,7 naar 35,4 procent), het CDA leverde behoorlijk in (van 21,3 naar 17,9). Omgerekend blijven ze voorlopig hiermee echter op respectievelijk 7 en 4 zetels.

De overige partijen, huidig coalitiegenoot VVD en de oppositiefracties AKT, PvdA en D66, behaalden in 2018 ieder twee zetels en lijken op basis van de maandag en dinsdag door ook nu stuk voor stuk weer op uit te komen. Echter, de VVD kwam vier jaar geleden als derde uit de bus, maar verzamelde de eerste twee dagen nu 302 stemmen (van 13,8 naar 11,6 procent).

D66 gaat de VVD voorbij

Zo wordt de VVD in de tussenstand voorbijgestoken door D66 dat na een sterke dinsdag op 325 stemmen uitkomt. Zo gaat D66 van 9,2 in 2018 naar 12,5 procent van de stemmen nu. Vier jaar geleden woedde er een tweestrijd tussen deze twee partijen die met een handvol stemmen verschil beslist werd, en waarbij de VVD net geen derde zetel kreeg en D66 ternauwernood op twee zetels bleef.

De andere twee partijen die nu deel uitmaken van de oppositie zijn verwikkeld in een ware nek-aan-nekrace. Op maandag haalden AKT en PvdA allebei 111 stemmen binnen, nadat ook de dinsdagstemmen waren geteld bleek AKT met 260 (van 10,3 naar 10 procent) een klein gaatje te hebben geslagen ten opzichte van de PvdA met 246 (van 10,2 naar 9,5).

Geen zetel voor nieuwkomer

Nieuwkomer Jens van Kakerken met zijn Conservatieve Partij haalde maandag 28 stemmen binnen, daar kwamen er op dinsdag 52 bij, dus 90 in totaal. Met 3,1 procent van de stemmen zou de nieuwe partij niet in de gemeenteraad kome. De volledige einduitslag inclusief alle stemmen die op woensdag zijn uitgebracht, wordt pas na middernacht verwacht.

Uitslagen woensdag bevestigen trends

Met het binnendruppelen van de eerste resultaten van de woensdag leken die trends bevestigd te worden. De scores van de bureaus op het gemeentehuis, gemeentewerken en Lucashof in Hoogerheide, plus De Biezen in Putte en 't Blickvelt in Woensdrecht, wezen wel op een groeiende voorsprong van ABZ, die twee zetels zou groeien (van 7 naar 9) ten koste van CDA (van 4 naar 3) en Pvda (van 2 naar 1). Echter, de stemmen uit Huijbergen moeten nog komen en zullen het CDA mogelijk weer wat meer kleur op de wangen geven, hetzelfde gaat wellicht op voor de Ossendrechtse stemmen en de PvdA.

Opkomst

De opkomst lag deze woensdag om 19.00 uur op 41,2 procent in totaal, met nog twee uur stemmen te gaan. In 2018 kwam de opkomst iets boven de 50 procent uit.

Tussen het opengaan van de acht stembureaus vanochtend en 19.00 uur brachten 4963 van de 18.404 stemgerechtigde inwoners van de gemeente Woensdrecht hun stem uit, ofwel 26,97 procent. Inclusief de stemmen van maandag (1059, ofwel 5,75 procent) en dinsdag (1559, ofwel 8,47 procent), toen er drie stemlocaties open waren, steeg het totaalpercentage dus naar 41,2 procent. De stembussen sloten om 21.00 uur.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht bracht woensdagochtend in Hoogerheide zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. © Gemeente Woensdrecht

Vier jaar geleden ruim 50 procent

De opkomst vier jaar geleden lag iets boven de 50 procent. De coalitie ABZ, CDA, VVD die doorregeerde had de voorbije vier jaar 13 van de 19 zetels.

Lars van der Beek is anno 2022 voor het eerst lijsttrekker bij ABZ, als opvolger van Hans de Waal. Bij het CDA is Jeffrey van Agtmaal opnieuw de eerste man, Thierry de Heer (D66) en Wendy de Koning (PvdA) voeren ook voor de tweede keer hun partij aan.

John Mathijssen (AKT) is nieuw als lijsttrekker, hij nam het stokje over van Ludo Bolders. Marius Bakker (VVD) volgde vorig jaar al Manus Bolders op als fractievoorzitter en nu ook als lijsttrekker. Jens van Kakerken (18) is de eerste nieuwkomer in jaren in Woensdrecht, als oprichter van de Conservatieve Partij.