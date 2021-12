Woedende boswachter ontdekt natuur vol afvaldumpingen bij Brabantse Wal: ‘Lijkt wel pakjesavond geweest’

BERGEN OP ZOOM - Vuilniszakken verspreid over een bospad, jerrycans met onbekende stoffen en een berg asbest. Meer dan tien afvaldumpingen ontdekte boswachter Erik de Jonge maandagochtend op de Brabantse Wal bij Bergen op Zoom. ,,Is het pakjesavond geweest of wat?”

De boswachter is verbaasd dat mensen het afgelopen weekend zoveel rotzooi hebben achtergelaten. En al helemaal dat die dumpingen meestal midden in de natuur gebeuren. Hij ontdekte tijdens zijn ronde op maandagochtend een bospad vol vuilniszakken aan de oostkant van Bergen op Zoom. Het lijkt erop dat ze uit een rijdende auto zijn gegooid, zo verspreid liggen ze. Maar ook een berg vol dozen met afval en jerrycans met nog onbekende stoffen erin. Onduidelijk is wie erachter zit.

,,Ik zie jaarlijks dat er tijdens de donkere dagen meer wordt gedumpt. Dan is het makkelijk om met de aanhanger ongezien het bos in te rijden. Maar de hoeveelheid nu is echt idioot”, zegt de woedende boswachter. Hij heeft een groot deel van de dag besteed aan opruimen van het natuurgebied.

Zoektocht naar aanwijzingen

Boa’s controleren elke zak, in de hoop aanwijzingen te vinden die leiden naar een afvaldumper. In april dit jaar vergat iemand, die zijn huisraad achterliet op een bospad in Moergestel, dat zijn adres ook nog tussen de spullen lag. Hij kreeg daarvoor een flinke boete.

Maandagmiddag werd het nog erger: een berg asbest, vermoedelijk afkomstig van een oude schuur, werd gevonden op een stuk grond aan de Schansbaan bij Fort de Roovere. ,,De grondeigenaar is bekend. Dat gaat hem een flinke duit kosten”, laat De Jonge weten. De gemeente is op de hoogte gesteld en heeft een onderzoek ingesteld.

Verveling?

De Jonge vermoedt dat de dumpingen met verveling te maken hebben. Door de coronamaatregelen ligt een groot deel van het leven vlak voor de avond stil. ,,Het lijkt erop dat iedereen na 17.00 uur vrij is. Het kan zijn dat mensen extra gaan klussen of opruimen in het weekend. Dat afval moet ergens naartoe, natuurlijk.” Helaas kiezen sommigen ervoor dat dan maar in de natuur achter te laten in plaats van naar de milieustraat te brengen.

