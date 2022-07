Woede bij Bergse kermislui om plan voor grootschalige huisvesting migranten

Meer huizen te koop in West-Bra­bant, maar de prijzen dalen nauwelijks

BREDA/ROOSENDAAL - De woningmarkt in West-Brabant stabiliseert zich. De tijd van sterke prijsstijgingen lijkt voorlopig voorbij, maar dalen doen de huizenprijzen nauwelijks. Het grote voordeel is dat het aanbod groeiende is.

