Wmo-cliënten dik tevreden over hulp in Woensdrecht: snel hulp en fijn contact

WOENSDRRECHT - Ook in 2020 waren de cliënten van de Woensdrechtse Wmo dik tevreden over de hulp en ondersteuning die ze ervaren.

De Woensdrechtse Wmo heeft een naam hoog te houden als het gaat om klanttevredenheid. In de jaarlijkse metingen was de score altijd hoog. Sinds vorig jaar wordt er doorlopend gemonitord hoe WmoO-cliënten de hulp en ondersteuning ervaren. De uitkomst over 2020 is wederom goed.

De cliënten zijn tevreden over het contact met de gemeente en de geleverde zorg. Uit het onderzoek blijkt dat het contact met de gemeente en de dienstverlening goed worden beoordeeld. 80 procent heeft het contact met de gemeente als prettig ervaren. 85 procent werd snel geholpen, serieus genomen, en er werd naar een oplossing gezocht. 90 procent vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed en 87 procent is tevreden over de hulp. Voor 85 procent geeft de hulp een betere kwaliteit van leven.

Trots

Quote De resultaten zijn mooi omdat het geen gemakke­lijk jaar was voor onze medewer­kers. Door corona verliepen contacten anders Lars van der Beek, wethouder Wethouder Lars van der Beek is trots op de Wmo. ,,De resultaten zijn mooi omdat het geen gemakkelijk jaar was voor onze medewerkers. Door corona verliepen contacten anders. Onze medewerkers werkten vaak onder andere omstandigheden vanuit huis en we kenden financiële uitdagingen om iedereen de zorg te kunnen leveren die nodig is”, zegt Van der Beek.



De wmo-consulenten krijgen 8,4 en de zorgaanbieders een 8,2. Uit het doorlopende onderzoek blijkt ook dat 34% enige moeite moet doen om hulp aan te vragen. ,,Dit gaan we verbeteren”, zegt Van der Beek.

Onderzoeksbureau Magis doet de aanbeveling om de cliënt tijdens het proces op de hoogte te houden van de status en beter na te gaan of cliënten behoefte hebben aan hulp van familie, vrienden of een cliëntondersteuner. Het cliëntervaringsonderzoek is gebaseerd op de mening van cliënten die in 2020 gebruik hebben gemaakt van individuele maatwerkvoorziening. In de meeste gevallen ging het om hulp bij het huishouden.

Mensen werden op drie momenten in het proces bevraagd over het contact, de kwaliteit van de hulp en het effect van de hulp. In elke fase is de mening van ruim 300 cliënten opgenomen.