Wittenhorst met nieuw dak klaar voor toekomst

Bergenaren herschrij­ven Roodkapje

14:10 BERGEN OP ZOOM - Twee Bergenaren slaan op het toneel de handen ineen. Tijdens de Cultuur Carrousel brengen Kirsten de Bruijn en Ben Blom in Het Markiezenhof de korte show #grimmig, in oktober gaat in de CKB Theaterzaal hun voorstelling #rood #wit in première.