‘Wit goud’ voor voedselbank: telers Brabantse Wal schenken 500 kilo asperges

Taakstraf voor stalker uit Tholen

16:14 MIDDELBURG - De 44-jarige A.T. uit Tholen is vandaag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur wegens stalking. Daarbij komt een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden en een contact- en locatieverbod, zoals de officier van justitie had geëist.