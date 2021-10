Wissel van de wacht: de Woensdrechtse raad krijgt twee nieuwe lijsttrekkers

Voor de Woensdrechtse politiek is het een verassing dat Bolders het stokje overdraagt. ,,Ik heb voor mezelf anderhalf jaar geleden al beslist om geen lijsttrekker meer te willen zijn”, vertelt Bolders. ,,Raadsvergaderingen worden steeds meer digitaal. Door mijn visuele beperking wordt het steeds lastiger om alles te kunnen volgen.”

Oprichter

Woensdrechtenaar Bolders, oprichter van AKT, wordt nummer twee op de lijst en blijft beschikbaar als raadslid. Tweede man Mathijssen voerde het laatste jaar namens AKT al vaak het woord. Hij zit sinds 2015 in de gemeenteraad en was daarvoor burgerraadslid.

Ook de VVD heeft met Marius Bakker een nieuwe naam bovenaan de kieslijst. Bakker volgde in mei van dit jaar Manus Bolders op als fractieleider voor de liberalen. Daarvoor was hij burgerraadslid.

100 procent inzet

Bakker (66), inwoner van de kern Woensdrecht, is trots en blij dat hij de VVD-lijst mag aanvoeren. ,,Ik ga eind dit jaar met pensioen en kan me dan voor honderd procent bezig houden met de Woensdrechtse politiek. Als je dat goed wilt doen, moet je vooral overal je neus laten zien. Dan kom je te weten wat er speelt in de samenleving.”