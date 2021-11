Wiskunde is niet saai als je ermee de lucht in kunt: ‘Je bent aan het vliegen man!’

,,Je bent aan het vliegen man", roept Sietse Dijks van de Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS) op luchtvaartpark Aviolanda. Mike Ossenblok (16) is net opgestegen voor een verkenningsvlucht met een Cessna 172. Op een simulator wel te verstaan, met als navigators nog twee leerlingen van het Markland College.

Quote Ho, dit is geen Call of Duty. Rustig sturen richting die rots in de verte Sietse Dijks, instructeur Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS)

Sem Melissen checkt het vluchtplan met de zelf berekende tijden, snelheid, wind en hoogtes. Devlin Nout bekijkt de kaart. ,,Even wennen zonder gps of Google Maps", lacht Dijks. ,,Ho, ho, dit is geen Call of Duty", verwijst hij naar de videogame. ,,Rustig sturen richting die rots in de verte.”

Soms gaat de Cessna toch scheef hangen. ,,Zelf doen is best lastig”, erkent ‘piloot’ Ossenblok. ,,Wel lachen en je steekt er veel van op”, vindt Melissen. ,,Leuk, maar je moet blijven opletten”, merkt Nout.

Toegepaste natuurkunde op zijn best

Toegepaste natuurkunde op zijn best, noemt Dijks het instructielokaal dat over de wereld toert. De voorbije drie weken kregen honderden jongeren uit West-Brabant, van vmbo tot vwo, les in de speciale containers. ,,Net een kermiswagen die openklapt. Je staat versteld van wat er allemaal in zit”, schetst onderwijsmanager Marleen Michielsen-Goyvaerts van Curio, partner van AM&TS.

Quote Die Newton Room bestaat uit speciale containers die openklap­pen als een kermiswa­gen, je staat versteld van wat er allemaal in zit Marleen Michielsen, onderwijsmanager Curio

In 2020 doorkruiste corona het project van non-profitorganisatie FIRST Scandinavia, ook bekend van de Lego League, dat gesteund wordt door vliegtuigbouwer Boeing. ,,Nu gelukkig niet. Leerlingen blijken erg gedreven om geen fouten te maken, bij het rekenen én het vliegen. Ze krijgen ook uitleg van de Luchtmacht en Fokker. Dat geheel maakt Aviolanda een topomgeving, leuk en professioneel.”

Volledig scherm Projectleider en instructeur Sietse Dijks van de Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS) bij de vliegsimulator in de Mobile Newton room. Maar laat de leerlingen ook kaartlezen. 'Even wennen zonder gps of Google Maps. © Pix4Profs/Tonny Presser

Veel vacatures in de techniek

Michielsen wijst op de vele vacatures in de techniek. ,,Hier zie je waarom je wis- en natuurkunde leert, wat je ermee kunt. Ze merken ook hoe strak alles gaat. Al onze studenten vliegtuigtechniek weten: als ik één schroefje laat vallen, stijgt dit vliegtuig niet op tot het gevonden is.”

Curio, Sterk Techniekonderwijs en de scholen staken veel tijd in het project. Joris van den Broek, docent van De Rotonde in Breda, volgde een cursus om met AM&TS-collega's te kunnen lesgeven. ,,Echt uniek. Leerlingen ervaren hoe exacte vakken in het echt werken. Het vliegen maakt ze extra enthousiast.” En Michielsen ook: ,,Van mij mag deze room hier terugkeren.”

Quote Een uniek project. Leerlingen ervaren hoe exacte vakken in het echt werken. Het vliegen maakt ze extra enthousi­ast Joris van den Broek, docent van De Rotonde in Breda

Volledig scherm De Mobile Newton Room toert over de hele wereld. De voorbije drie weken stond het instructielokaal voor wetenschap, technologie, engineering en wiskunde in de luchtvaartomgeving van Aviolanda in Hoogerheide. © Pix4Profs/Tonny Presser